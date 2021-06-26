Marmaray’da müzik yapan öğrencilere engel olan güvenliğe, vatandaşlardan tepki

Marmaray’da müzik yapan öğrencilere, güvenlik görevlileri “rahatsız ediyorsunuz” diyerek engel oldu. Yurttaşlar güvenlik görevlilerine, “Pandemide zaten destek almadılar, ne yapsınlar?” diyerek tepki gösterdi.

Bugün İstanbul Marmaray hattında güvenlikler müzik yapan öğrencilere “rahatsız ediyorsunuz” diyerek engel olmaya çalıştı.

soL’da yer alan habere göre, Anadolu Yakası’nda Söğütlüçeşme İstasyonu mevkinde hareket eden trende öğrencilerin geçim için müzik yaptığı sırada güvenliklerin trene girip “müzisyen avına” çıkmalarının ardından öğrenciler müzik yapmayı bıraktı.

Güvenliğin engellemek istediği müzisyen U.A. güvenliğin kendilerini bulamayınca trenden indiğini, ancak trenin sonraki durağa varmadan önce rayın ortasında durduğunu aktardı.

Yolcuların tepkisi üzerine güvenlikler geri adım attı.

Bir sonraki durağa kadar müzik çalmadıklarını aktaran U.A., güvenlik gidince tekrar müzik çalmaya başladıklarını belirtirken trenin sonraki durakta durmasıyla birlikte 5-6 güvenliğin içeri girip kendilerini hırpalayarak trenden çıkartmaya kalkıştıklarını aktardı. U.A., olayı şöyle anlattı:

“5-6 tane güvenlik girdiler birisi sen gel dedi kolumdan tuttu tehditkar ve sert bir şekilde yaklaştı, sonra kolumdan tutan güvenlik, arkadaşımı da eliyle göstererek diğer güvenliklerin onu ‘almasını’ söyledi. Bağırdılar ve inmezsek ‘bizim için daha kötü olacağını’ söylediler.”