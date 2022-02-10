Marmaray'da ilginç görüntüler; bir yolcu zemine kapandı, diğeri şınav çekti

İstanbul'da bir yolcunun Marmaray'da zemine kapanarak bir süre öylece kaldığı, diğer bir yolcunun ise şınav çektiği anlar sosyal medyada viral oldu.

İstanbul'da en çok kullanılan toplu ulaşım aracı Marmaray'da yaşanan ilginç anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. '@İstanbul.anlık' adlı Instagram hesabından paylaşılan iki video görüntü sosyal medyada gündem oldu.

Bir yolcu yere kapandı, diğeri şınav çekti

Yolculardan biri yere kapanarak uzun süre öylece kaldı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntü de yolcunun eliyle diğer yolculara 'dokunmayın' işareti yaptığı görüldü. Yolcular ise şaşkın bakışlarla yere kapanan adamı izledi.

Öte yandan diğer videoda ise Marmaray'da yolculuk esnasında bir yolcunun şınav çektiği görülüyor.

Söz konusu görüntü sosyal medyada da viral olurken bazı kullanıcılar iki vatandaşın bu davranışlarına anlam veremedi. Yolcuların ne yapmak istediği hakkında ise yapılan tahminler gülümsetti.