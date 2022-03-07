T24 LogoT24 Logo
Haberler

Marmaray’da gençlere ‘ne sevişip öpüşüyorsun’ diyerek, saldırdı

O anlar başka bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi

07 Mart 2022 21:38

Marmaray'da seyahat eden bir yolcu, karşısında oturan gençlere 'neden sevişiyorsunuz' diyerek tekme tokat saldırdı. O anlar başka bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Sözcü'de yer alan habere göre, olay, akşam saat 20.30  sıralarında Marmaray Kartal istasyonunda meydana geldi. Marmaray’daki yolculardan biri, karşısında oturan genç çifte, ‘terbiyesizlik yapmayın, neden sevişiyorsunuz’ diyerek tepki gösterdi. Gencin de karşılık vermesi üzerine olay bir anda kavgaya dönüştü.

Tepki gösteren yolcuyla, genç yumruklaştı. Marmaray’da bulunan diğer yolcular ise kavgayı ayırmaya çalıştı. Gençler, Kartal istasyonunda inerken, saldırgan kişi ise yoluna devam etti.

Yaşanan olayı bir yolcu, cep telefonuyla kaydederek Sözcü Whatsapp Haber Hattı’na gönderdi.

Görüntülerde, yolcunun gençle yumruklaştığı, diğer yolcuların da kavgayı ayırmaya çalıştığı görülüyor.

Kaynak: Sözcü

marmaraytokattekme

Diğer Videolar

Erdoğan'ın Gezi iddiası: Dolmabahçe Camii'nden saraydaki makamımıza loderlerle kanallar açtılar!

Otobüs şoföründen CHP'li Çakırözer'e: Çanakkale’den Şanlıurfa’ya yakıt ücreti 21 bin lira

Müşteri gibi sipariş verdi, çiğköfteciyi kurşunladı

AKP’li Elazığ Belediye Başkanı'ndan depremzedeye: Önceki evinde duşakabin mi vardı?

CHP'li Yavuzyılmaz: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısının aylık geliri 73 asgari ücrete denk geliyor

Bakan Nebati'den verdiği 'müjde'ye tepki göstermeyen iş insanlarına: Akşam uyuşukluğu, daha ne istiyorsunuz

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24