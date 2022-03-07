Marmaray’da gençlere ‘ne sevişip öpüşüyorsun’ diyerek, saldırdı

Sözcü'de yer alan habere göre, olay, akşam saat 20.30 sıralarında Marmaray Kartal istasyonunda meydana geldi. Marmaray’daki yolculardan biri, karşısında oturan genç çifte, ‘terbiyesizlik yapmayın, neden sevişiyorsunuz’ diyerek tepki gösterdi. Gencin de karşılık vermesi üzerine olay bir anda kavgaya dönüştü.

Tepki gösteren yolcuyla, genç yumruklaştı. Marmaray’da bulunan diğer yolcular ise kavgayı ayırmaya çalıştı. Gençler, Kartal istasyonunda inerken, saldırgan kişi ise yoluna devam etti.

Yaşanan olayı bir yolcu, cep telefonuyla kaydederek Sözcü Whatsapp Haber Hattı’na gönderdi.

Görüntülerde, yolcunun gençle yumruklaştığı, diğer yolcuların da kavgayı ayırmaya çalıştığı görülüyor.

Kaynak: Sözcü