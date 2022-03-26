Markette şeker tartışması: "O zaman cumhurbaşkanı yalan söylüyor"

Trabzon'a bağlı Araklı ilçesinde bulunan bir zincir markette market görevlisi ile bir yurttaş arasında yaşanan tartışma sosyal medyada gündem oldu.

Trabzon'a bağlı Araklı'da bulunan bir zincir marketin şubesinde iddiaya göre şeker almak isteyen vatandaş ile market çalışanı arasında tartışma yaşandı. Çalışanın 'şeker yok' cevabına sinirlenen vatandaş 'O zaman cumhurbaşkanı yalan söylüyor' diye tepki gösterdi. Market çalışanı ise "Yalan diyorsa ben ne yapayım" yanıtını verdi.

Bir TikTok kullanıcısının paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu.