Markette maske takmadığı için uyarılan müşteri, çalışanlara silah çekti

İstanbul’da bir markete giren müşteri, maske takmayınca, çalışanlar tarafından uyarıldı. O.K. isimli kişi, üzerindeki silahı çekip çalışanları tehdit etti. O anlar kameralara yansıdı.

Maltepe, Değirmen Yolu Caddesi üzerinde yaşanan olayda, bir markete giren O.K., maske takmadığı için içerideki çalışanlar tarafından uyarıldı. Ancak O.K., yanında maske olmadığını söyledi. Çalışanlar ise maskesiz girilemeyeceğini bildirdi.

Bunun üzerine O.K., çalışanlara tehdit ve hakaretlerde bulundu, O.K., bir anda silahını çekti. Yakınındakiler O.K.’ye engel olmaya çalıştı.

Hakaretlerine devam eden O.K., silahını beline koyduktan sonra marketten ayrıldı. Çalışanlar hemen durumu polise bildirdi. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi Altıntepsi Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Üzerinde tabanca ele geçirilen şüphelinin 41 ayrı suçtan kaydı olduğu belirtildi. Emniyete götürülen şüphelinin işleminin devam ettiği belirtildi. Belindeki silahı çekip tehditler savuran O.K.’nin o anları güvenlik kameralarına yansıdı.