Markette, boğazına bıçak dayanan adamı müşteriler ile çalışanlar kurtardı

Bursa’da alışveriş yaptığı markete gelen husumetlisi A.A.A.’nın boğazına bıçak dayadığı H.G. , çalışan ile müşterilerin müdahalesiyle kurtuldu.

Saldırı olayı, geçen salı günü saat 19.00 sıralarında, İznik ilçesi Elbeyli Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki markette yaşandı.

Çıkan arbedede saldırgan ve H.G. ile bir müşteri yere düştü. Bu sırada market çalışanı bıçağı almayı başardı.

H.G.'nin yara almadan kurtulduğu olayın ardından ihbar üzerine markete gelen polis ekipleri, A.A.A.'ı gözaltına aldı. Saldırgan, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.