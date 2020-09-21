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Marketi soydu, çalışanı kaçırdı!

Yaklaşık 15 kilometre sonra rehin aldığı çalışanı bırakan zanlı, kayıplara karıştı

21 Eylül 2020 12:48

Diyarbakır'da bir kişi, girdiği markette silahlı soygun gerçekleştirmesinin ardından çalışanı rehin alarak olay yerinden uzaklaştı. Yaklaşık 15 kilometre sonra rehin aldığı çalışanı bırakan zanlı, kayıplara karıştı.

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