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Markete kilitlenen hırsız camı kırarak böyle kaçtı

Kasiyer tarafından içeri kilitlendi

04 Ekim 2021 11:07

Bursa'da marketten hırsızlık yapacağı sırada kasiyer tarafından içeri kilitlenen hırsız camı kırarak kaçtı.

Olay, Cumartesi günü merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi'nde bir markette meydana geldi.
İddiaya göre, markette şüpheli tavırlar sergileyen bir kişiyi takibe alan kadın kasiyer, şüphelinin  peynir çaldığını görerek müdahale etti. Hızla dışarı çıkarak kapıyı üzerine kilitleyen kadın kasiyer çevreden yardım istedi. Bu sırada yardıma gelen vatandaşlar içeride kilitli kalan hırsızın kaçmasını önlemek için ellerinde tabure ve sopalarla tedbir aldı. Polis ekiplerine haber verildiği sırada camı kıran hırsız kaçarak gözden kayboldu.

bursamarkethırsızcamı kırarak kaçtı

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