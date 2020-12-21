Markete giren hırsız, müşteriye ekmek sattı; 700 lira çaldığı kasaya 5 lira bıraktı

Antalya'da 3 gün önce Kepez ilçesindeki bir markete gelen kapüşonlu hırsız müşteriye ekmek sattıktan sonra kasadaki 700 lirayı aldı ve 5 lirayı bırakarak kaçtı. O anlar marketin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kimliği açıklanmayan hırsız, kısa sürede polis tarafından yakalandı.

"Müşteriye ekmek satmış"

Market sahibi, hırsızın soygun anlarını sosyal medyadan paylaştı. Market sahibinin, "5 lira bırakıyor, aferin" sözleri görüntülere de yansıdı. Market sahibi ayrıca yaşadıklarını, "Hırsız müşteriye ekmek sattıktan sonra çekmecedeki parayı alıp kaçıyor. 15 dakika sonra kahraman polislerimiz yakalıyor" notuyla paylaştı.

Kaynak: İHA