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Market sahibine iş yerinde silahlı saldırı

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

28 Kasım 2021 10:07

Adana’da market sahibi Yakup Kayalı iş yerlerinde kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı. Bu sırada iş yerinde bulunan Kayalı'nın oğlu Yusuf Kayalı da şüpheliye karşılık verdi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
 
Adana'da, 9 Kasım günü saat 18.30 sıralarında, meydana gelen olayda, market sahibi Yakup Kayalı ve oğlu Yusuf, iş yerindeki malzemeleri raflara dizerken maskeli kişi dükkana girip tezgâhın arkasında ayakta duran Yakup Kayalı’ya tabancayla ateş açıp kaçtı.
 
Yusuf Kayalı da tabancasını çekip kaçan şüphelinin peşinden ateş etti. Kolundan hafif yaralanan Yakup Kayalı’ya, götürüldüğü hastanede ayakta müdahale edildi.
 
Babayla oğlunun şikâyeti üzerine, iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 
Kaynak: DHA
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