Market sahibine iş yerinde silahlı saldırı

Adana'da, 9 Kasım günü saat 18.30 sıralarında, meydana gelen olayda, market sahibi Yakup Kayalı ve oğlu Yusuf, iş yerindeki malzemeleri raflara dizerken maskeli kişi dükkana girip tezgâhın arkasında ayakta duran Yakup Kayalı’ya tabancayla ateş açıp kaçtı.
Yusuf Kayalı da tabancasını çekip kaçan şüphelinin peşinden ateş etti. Kolundan hafif yaralanan Yakup Kayalı’ya, götürüldüğü hastanede ayakta müdahale edildi.
Babayla oğlunun şikâyeti üzerine, iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA