T24 LogoT24 Logo
Haberler

Market arabasıyla hırsızı böyle yakalattı

17 Şubat 2020 17:20

ABD'de bir adam, güvenlik görevlisinden kaçan bir hırsızın önüne ittiği alışveriş arabası ile hırsızın düşerek yakalanmasını sağladı.

Georgia eyaletinin Peachtree kentinde alışverişini bitiren bir müşteri, otoparkta alışveriş arabasıyla aracına doğru ilerliyordu. Arkadan gelmekte olan bir hırsızı ve hırsızı kovalayan güvenlik görevlisini fark etti. Alışveriş arabasını hırsızın önüne doğru iterek adamın yolunu kesti ve yere düşmesini sağladı. Hırsızı kovalayan güvenlik görevlileri ise yerde yatan hırsızı hızlıca yaladılar.

Tüm olay güvenlik görevlisinin vücut kamerasına ve süpermarketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Peachtree kenti polisi ise görüntüleri sosyal medyadan yayınlayarak hırsızın yakalanmasını sağlayan adama teşekkür etti.

ETİKETLER

habervideoabdamerikamarketsepetalışveriş sepetialışverişgörevligüvenlikeyaletGeorgiaPeachtreekentşehir

Diğer Videolar

Akşener: 100 milyarlık ekonomi paketinin 2 milyarı ihtiyaç sahiplerine ayrıldı; iş yerlerini kapatan esnaf varken müteahhitlerin ciro yapmasından vazgeçilmedi

Sağlık Bakanı Koca, basın toplantısında mesafeyi böyle korudu

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 1 Nisan 2020

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sarıbal'ın yolu polis tarafından kesildi

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Eşitlik içermeyen af teklifi ve belediyelere yasaklarla mı ‘biz’ duygusu yaratılacak?

Davutoğlu: Devlet yardım toplamaz, yardım eder; evi yakan krizi görmemeye başladıysanız sosyal patlamalardan hepimizin endişe etmesi lazım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya'nın Koronavirüs'le mücadelesi: Herkese örnek mi? Yoksa propaganda mı?...

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran Koronavirüs bulaşan hasta ile ilgili...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İnsanlar gidince, dünyaca ünlü sahilin tadını anne köpek ve yavruları...

Fatih Altaylı'dan 'Hayat eve sığar' paylaşımı yapan ünlülere: Öyle eve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Hastaneye kaldırılan Kıvanç Tatlıtuğ'dan açıklama...

Sözcü yazarı Özdil "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasını yorumladı: En...

YÖK: Koronavirüs nedeniyle isteyen üniversite öğrencileri bahar dönemi kaydını dondurabilir...

"Goygoy olsun diye yaptım" dediği paylaşım için gözaltına alınan Twitter...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Eşitlik içermeyen af teklifi ve...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya'nın Koronavirüs'le mücadelesi: Herkese örnek mi? Yoksa propaganda mı?...

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran Koronavirüs bulaşan hasta ile ilgili...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İnsanlar gidince, dünyaca ünlü sahilin tadını anne köpek ve yavruları...

Fatih Altaylı'dan 'Hayat eve sığar' paylaşımı yapan ünlülere: Öyle eve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24