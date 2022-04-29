Market arabasında duran çantayı böyle çaldı

Bursa’da bir hırsız market alışverişi yaptıktan sonra otobüs bekleyen kadının çantasını saniyeler içinde çaldı. Başka bir olayda hırsızlığa karıştığı öne sürülen kadın ise mahalle esnafına yakalandı. O anlar kameralara anbean yansıdı.

Olay merkez Yıldırım ilçesi Yeşilyayla ve Zümrütevler mahallelerinde meydana geldi. Hırsız, Zümrütevler mahallesinde alışverişi yapan bir kadının market arabasında duran çantasını çalmak için bir süre kadını takip etti. Alışverişini tamamlayan kadın otobüse binmek için durakta beklerken hırsız harekete geçti. Saniyeler içerisinde çantayı çalan hırsız gözden kayboldu. O anlar ise işyerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Diğer olay ise Yeşilyayla mahallesinde meydana geldi. Mağazadan hırsızlık yapmak istediği öne sürülen kadını fark eden esnaf kadını yakaladı.

O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA