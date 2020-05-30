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Mardin'in Dargeçit ilçesinde bir mağarada çok sayıda insana ait kemikler bulundu

30 Mayıs 2020 09:28

Mardin’in Dargeçit ilçesine bağlı Akyol kırsal mahallesi Gulbiş mezrasında bir mağarada onlarca insana ait kemikler bulundu.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, kemikleri bulan ve babası Yahya Yakut’u 1993’te faili meçhul cinayette kaybeden mahalle sakinlerinden İrfan Yakut, bölgeye gidip kemikleri görüntüleyerek Dargeçit Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulunduğunu söyledi.

Yakut, kemiklerden, yayılan bir söylenti üzerine haberdar olduklarını belirterek, en az 30 kafatası saydığını söyledi.

1990'lı yıllarda faili meçhul cinayetlerle anılan yerleşim yerleri arasında bulunan Dargeçit'te bulunan insan kemiklerinin, faili meçhul cinayetlere kurban giden  ait olabileceği iddia ediliyor. 

 

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