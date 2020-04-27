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Mardin'de vatandaşa tokat atıp boğazını sıkan polis, görevden alındı

27 Nisan 2020 17:16

Mardin'in Derik ilçesinde yeni tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yapılan kontroller sırasında iş yeri sahibine tokat atıp, boğazını sıkan polis memuru, hakkında adli ve idari soruşturma başlatılıp, görevden alındı.

25 Nisan günü Derik ilçe merkezinde meydana gelen olayda yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle 4 günlük sokağa çıkma yasağı sırasında uygulama yapan polis ekipleri, Derik ilçe merkezinde S.Y.’ye ait marketin açık olduğunu fark etti. Uygulama sırasında polis memurlarından A.Ö., tartıştığı market sahibi S.Y.’ye tokat attı ve boğazını sıktı. Olayın ortaya çıkmasının ardından polis memuru A.Ö. hakkında soruşturma başlatılarak, görevinden alındı.

Derik Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçe merkezinde faaliyet gösteren bir iş yerinin açık olduğu görülmesi üzerine görevli ekip tarafından gerekli işlemler yapıldığı esnada hiçbir şekilde tasvip edilmeyecek, uygunsuz davranış sergilediği tespit edilen görevli polis memuru hakkında gerekli adli ve idari işlemler başlatılmış olup, soruşturmanın selameti açısından personele görevden el çektirilmiştir" denildi. 

Kaynak: İHA

 

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