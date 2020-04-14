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Mardin'de evde kalan vatandaşlara üstü açık tur arabasıyla dört dilde konser

14 Nisan 2020 14:58

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, yeni tip Koronavirüs tedbirlerine kapsamında evde kalan vatandaşa üstü açık tur aracı ile dört dilde konser verdi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi Meridin Müzik Topluluğu sanatçılarından oluşan ekip, üstü açık tur aracı ile merkez Artuklu ilçesi cadde ve sokaklarında gezerek Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Süryanice konser verdi. Başta Mardin’e has türkü ve şarkıların seslendirildiği konsere, vatandaşlar balkon ve pencerelerinden eşlik ederek alkış tuttu. Bir vatandaş ise balkonundan seslendirilen şarkılara klarneti ile eşlik etti. .

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