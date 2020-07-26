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Mardin'de araziye tuzaklanan patlayıcı imha edildi

26 Temmuz 2020 11:37

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu istihbari çalışmalar neticesinde sözde Stawre kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş patlayıcı madde, tespit edilmesinin ardından imha edildi.

Bölücü terör örgütü mensuplarının sözde Stawre kırsalında askeri birliklerin kullandığı yolları el yapımı patlayıcı ile tuzaklayacaklarına yönelik alınan bilgiler doğrultusunda Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen operasyonda 2 adet 12 kilogramlık ev tüpünün araziye gizlendiğinin tespit edilmesi üzerine bölgeye PAMİT ekipleri sevk edildi. Bölgede yapılan incelemede 2 adet 12 kilogramlık piknik tüpü, PAMİT ekipleri tarafından patlatılarak kullanılamaz hale getirildi.

Bölgede teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

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