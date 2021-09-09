Marcao ile Kerem Aktürkoğlu takım arkadaşlarının önünde barıştı

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ve Marcao bugün antrenmanda bir araya gelerek barıştılar.

Süper Lig'te Giresunspor'a karşı oynanan maçta sahanın ortasında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yumruk atan Marcao yayınladığı bir videoyla herkesten özür dilemişti. PFDK, Marcao'ya 8 maç, Galatasaray da 150 bin euro ceza vermişti.

Milli aranın ardından Trabzonspor maçı öncesi hazırlıklarını devam ettiren Galatasaray, bugün antrenmanda Marcao ve Kerem'i bir araya getirdi. Marcao'nun özür de dilediği anlarda iki futbolcu takım arkadaşlarının önünde birbirlerine sarılarak barıştı.

Kaynak: GS TV