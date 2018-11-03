Maratonda sporcularla beraber koşan keçi

Muğla'nın Ortaca ilçesinde gerçekleştirilen, 3. Uluslararası Dalyan Caretta Run Yarı Maratonu'nda bir keçinin sporcularla koştuğu görüntüler sosyal medyada ilgi topladı. Ortaca Belediyesi ile Interval Events işbirliğinde 28 Ekim'de Dalyan Mahallesi'nde yapılan 22 ülkeden 40'ı yabancı bin 250 sporcunun katıldığı organizasyonda, tarlada otlayan bir keçinin yarışmacılarla koştuğu görüntüler ortaya çıktı. Bir sporcu tarafından cep telefonuyla kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler, ilgi gördü. Koşucuların tezahüratları ve alkışları arasında yaklaşık 5 kilometre koşan keçinin, parkurun yine aynı noktasında yarıştan ayrıldığı görülüyor.