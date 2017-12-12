T24 LogoT24 Logo
Spor

Maradona'nın Hindistan'da heykeli dikildi

12 Aralık 2017 18:18

Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın Hindistan'da heykeli dikildi. Hindistan basınında yer alan haberlere göre Maradona, Arjantin formalı ve elinde Dünya Kupası bulunan yaklaşık 3,5 metrelik heykelinin Kalküta şehrinde gerçekleştirilen açılışına katıldı. Maradona, açılışta yaptığı açıklamada, Kalküta'da bulunduğu için mutlu olduğunu belirterek, "Futbol tanrısı değilim, sadece bir futbolcuydum. Burada heykelimin dikilmesi harika bir duygu." ifadesini kullandı. Futbolculuğu döneminde Napoli formasıyla özdeşleşen ve Arjantin Milli Takımı ile 1986'da Dünya Kupası kazanan 57 yaşındaki eski oyuncu, teknik direktörlük kariyerini Birleşik Arap Emirlikleri'nin El-Fujairah ekibinde sürdürüyor.

ETİKETLER

maradonaheykelmaradona heykelhindistan

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 28 Ocak 2020

Gelecek Partisi'nden 'Ege Adaları' paylaşımı: Hangisi doğru söylüyor; Akar mı, Çavuşoğlu mu?

Kobe Bryant destek tweeti atmıştı; Soma faciasında yaşamlarını yitiren madencilerin aileleri Bryant'ı andı

Elazığ depreminin MOBESE kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı

Yoldan çıkan kamyonet otoparka düşüp park halindeki aracı böyle ezdi

Manisa'da meydana gelen 4.8'lik depremin ardından vatandaşlar sokağa döküldü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24