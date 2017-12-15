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Manuş Baba’nın ‘Eteği Belinde’ şarkısıyla ilgili ‘çalıntı’ iddiası

15 Aralık 2017 20:06

Atillla Yılmaz, Manuş Baba’nın ‘Eteği Belinde’ eserinin kendisinin 2005 yılında piyasaya çıkardığı albümündeki ‘Senden Gayrı’dan çalıntı olduğuna dair MSG’ye başvurmuştu. Konuyu değerlendiren MSG, “Yapılan başvuru doğrultusunda dijital ortamda sunulan ses kayıtları değerlendirilmiştir. Bestesi Atilla Yılmaz’a ait ‘Senden Gayrı’ isimli eseri ile Manuş Baba’nın yorumladığı ‘Eteği Belinde’ isimli eserin tempoları farklı olsa da ara nağmelerin birebir aynı olduğu tespit edilmişti” şeklinde görüş bildirdi.

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