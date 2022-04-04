Mansur Yavaş: Yıllardır süregelen sorunu bitirmek için 355 yeni otobüs siparişimize ek 14 otobüs daha satın aldık

Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda artan nüfus nedeniyle hem yoğunluğu azaltmak hem de konforu artırmak amacıyla araç filosunu 2013 yılından sonra ilk kez yeniliyor. EGO Genel Müdürlüğü tarafından daha önceden satın alınan yeni otobüslerin teslim alma süreci devam ederken, yeni otobüs alımları da sürüyor. EGO Genel Müdürlüğü, öz kaynaklarıyla ayrıca 2022 model 14 otobüsün daha alımını Devlet Malzeme Ofisi üzerinden gerçekleştirdi. Yeni otobüs sayısı son alımlarla birlikte toplamda 369 olacak.

EGO Genel Müdürlüğünün daha önce gerçekleştirdiği 355 adet otobüs alımı kapsamında 30 yeni otobüs daha teslim alınırken, teslim alınan otobüs sayısı 260’a yükseldi.

Yeni satın alınan 14 adet otobüs ile haziran ayı sonuna kadar 109 otobüsü daha filoya katacak olan EGO Genel Müdürlüğü, bu otobüsleri Ankaralıların talepte bulunduğu yoğun hatlara yönlendirerek toplu ulaşım hizmeti verecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da konuyla ilgili yaptığı paylaşımda şunları yazdı;

"Kıymetli hemşehrilerim, Otobüslerden dolayı şikayetlerinizi biliyoruz. Yıllardır süregelen bu sorunu bitirmek için 355 yeni otobüs siparişimize ek 14 otobüs daha satın aldık. Teslim aldığımız 260 otobüse haziran ayında 109 tanesi daha eklenecek."