Mansur Yavaş’tan yeni kampanya: 'Gelin, bayram sevincini tatmayan hane kalmasın'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ramazan Bayramı öncesi yeni bir kampanya başlattı. Sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşlara seslenen Başkan Yavaş, “6 Milyon Tek Yürek Bayram Etsin” adlı kampanya ile ‘Su Ver’, ‘Bilet Ver’ ve ‘El Ver’ diyerek hayırseverlere destek çağrısında bulundu.

Kampanyaya katılmak isteyen vatandaşlar www.ankaratekyurek.com internet sitesi üzerinden, su faturası borcunu ödeyemeyen vatandaşların su faturasını ödeyebilecek ya da ihtiyaç sahiplerinin Ankarakartlarına yükleme yaparak, nakdi yardımda bulunabilecek. Yardım rakamları ise şeffaf olarak internet adresi üzerinden paylaşılacak.

Yeni tip Koronavirüs salgını sürecinde zor dönemden geçen vatandaşlara destek olmak amacıyla toplumsal dayanışma çağrıları yapanAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başlattığı “6 Milyon İçin Tek Yürek” kampanyasını ileri bir boyuta taşıdı.

Sosyal medya hesapları üzerinden “6 Milyon Tek Yürek Bayram Etsin” adıyla yeni bir kampanyayı duyuran Başkan Yavaş, tüm vatandaşlara seslenerek, “Kurduğumuz gönül köprüleri sayesinde bereketi paylaşalım. Ankaramızda bayrama buruk giren, bayram sevinci tatmayan hiçbir hane kalmasın” dedi.

“6 Milyon Tek Yürek Bayram Etsin” kampanyası için www.ankaratekyurek.com adresi üzerinden isteyen vatandaşlar; su faturası borcunu ödeyemeyen vatandaşların su faturasını ödeyebilecek ya da ihtiyaç sahiplerinin Ankarakartlarına yükleme yaparak, nakdi yardımda bulunabilecek.

www.ankaratekyurek.com kampanya sitesinde vatandaşlara anlık olarak sayaçla bildirim yapılıyor.

Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

"Her akşam televizyonlarda izliyoruz, salgın nedeniyle işlerini kaybedenleri, işçi bulma kurumu önünde küçük bir ümitle bekleşenleri, ceplerinde dolmuş parası olmayanları, ekmek parası bulamayanları… Onlar bizim hemşehrilerimiz, komşularımız, kardeşlerimiz… Tam da iftar vakitlerine denk gelen bu yayınlar lokmaları boğazımıza diziyor ama bir yandan da iyi oluyor. Yediğimizde, giydiğimizde, bindiğimizde onların da hakkı olduğunu bizlere hatırlatıyor. Bizler, 6 milyon yürek hep birlikte bayram etmemiz gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle darda kalan insanlarımıza destek amacıyla yeni bir kampanya başlatıyoruz."

“Ankara'da bayrama buruk giren, bayram sevinci tatmayan hiçbir hane kalmasın” diyen Başkan Yavaş, şöyle konuştu:

"Gelin, hiçbir çocuk yatağa aç girmesin. Gelin bu bayram, hepimizin bayramı olsun. Hiçbir anne-baba eve bir şey götüremediği için çocuklarına karşı mahcup olmasın. Birimizin bayramı diğerinin hüznü olmasın. Hiç kimse mahzun, hiçbir çocuk boynu bükük kalmasın. Daha önce Hızır oldunuz, veresiye defterlerini kapattınız. Sonra aşınızı paylaşıp iftar sofraların bereketi oldunuz, şimdi sıra geldi suyumuzu, otobüs biletlerimizi ve yine hayırlarımızı paylaşmaya… Bugünler de gelip geçecek, geriye, çektiğimiz sıkıntılarla birlikte, bu zor günlerde dayanışmanın, iyilikte yarışmanın ve kardeşliğin güzelliği kalacak. Bizler size güvendik, sizler de bize güvendiniz. Hayırlarınızı ihtiyaç sahiplerinden esirgemediniz. Şimdi bu iyilik kervanına bütün gücümüzle bir omuz daha koyalım. Bulaştırdığımız her iyilik, yüz üstüne yüz güldürsün. Kurduğumuz gönül köprüleri sayesinde bereketi paylaşalım. Ankaramızda bayrama buruk giren, bayram sevinci tatmayan hiçbir hane kalmasın."