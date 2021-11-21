Mansur Yavaş’tan TikTok paylaşımı: Artık bu şehirde yağma hürriyeti yok

Resmi TikTok hesabından bir paylaşımda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Anıtkabir'e baktığı görüntülerle birlikte, “Atam, gördüğünüz gibi Ankara emin ellerde artık bundan sonra” dedi.

Videoda ayrıca Yavaş’ın daha önce söylediği şu sözlere yer verildi:

“Her devrin adamlarına, her AVM'nin ortaklarına, her partiden yandaş bulacak çapta yüzsüzlere, artık bu şehirde yağma hürriyeti yok. Biri gelir, biri gider. Bizim devran bitmez. Kim gelirse gelsin, ‘Ya bize diz çöker, ya ortak olur gözlerini yumdururuz' dönemi bitti artık. Yetim hakkı yedirilmeyecek. Yetim hakkı yedirilmeyecek. Yetim hakkı yedirilmeyecek.”