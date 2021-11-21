T24 LogoT24 Logo
Haberler

Mansur Yavaş’tan TikTok paylaşımı: Artık bu şehirde yağma hürriyeti yok

"Yetim hakkı yedirilmeyecek”

21 Kasım 2021 08:59

Resmi TikTok hesabından bir paylaşımda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Anıtkabir'e baktığı görüntülerle birlikte, “Atam, gördüğünüz gibi Ankara emin ellerde artık bundan sonra” dedi.

Videoda ayrıca Yavaş’ın daha önce söylediği şu sözlere yer verildi:

“Her devrin adamlarına, her AVM'nin ortaklarına, her partiden yandaş bulacak çapta yüzsüzlere, artık bu şehirde yağma hürriyeti yok. Biri gelir, biri gider. Bizim devran bitmez. Kim gelirse gelsin, ‘Ya bize diz çöker, ya ortak olur gözlerini yumdururuz' dönemi bitti artık. Yetim hakkı yedirilmeyecek. Yetim hakkı yedirilmeyecek. Yetim hakkı yedirilmeyecek.”

Ankara Büyükşehir Belediye BaşkanıMansur YavaşTikTokAnkaraTikTokYetim hakkı yedirilmeyecek

Diğer Videolar

İBB Başkanı: İstihdam ofislerimiz sayesinde 32 bin kişiye özel sektörde iş bulduk

DP'li Enginyurt savcılığa seslendi: Melih Gökçek’i derhal tutuklayın, Gökçek FETÖ’cü olduğunu itiraf etmiştir

Levent Gültekin: Çocuklarınızı mevcut iktidar mensuplarının elinden kurtarın; onların verdiği eğitimlerle büyümelerine sakın izin vermeyin

Yaşlı kadından İmamoğlu'na: Kurban olayım, geldin mi oğul; biz seni sevdik, genç çocuksun sen çalış ya...

Maltepe'de kontrolden çıkan otomobil köprüden aşağı düştü

Mansur Yavaş: 11 ulaşım projemizi daha Ankara'mıza kazandırıyoruz

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24