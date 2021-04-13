Mansur Yavaş’tan ses kaydı paylaşan AKP’li üyeye: Sözümü niye kesiyorsun

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis oturumunda AKP’li üye sosyal yardım alan ailelere değinerek Mansur Yavaş’ın geçmiş döneme ait bir ses kaydını dinletti. Mansur Yavaş ses kaydının ardından AKP’li üyeye yanıt verdi.

Yavaş şu ifadeleri kullandı:

“Sosyal yardım alanlar Ankara Belediyesi’nin yardım yaptığını sanıyordu. Ama zaten kendi ceplerinden çıkıyordu bu para. Biz aynısını yapmayacağız. Ankara’da şimdi kuraklık var. Bizim hayali projelere, boş projelere para yatıracağımızı sanıyorsunuz. Ama yok. Biz ayağımızı yorganımıza göre uzatacağız. Şu anki faiz en büyük faiz.”