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Mansur Yavaş'tan, sabit saat uygulamasına karşı: Öğrenciler için “Reflektörlü Çıkartma” projesi

"Karanlıkta meydana gelebilecek kazalara karşı çocuklarımıza ücretsiz reflektörlü çanta çıkartması dağıtmaya başladık”

07 Şubat 2022 17:24

Başkent'te can güvenliğini önceleyen uygulamaları hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, şimdi de okulların açılmasıyla birlikte "Güvenli Ankara Güvenli Yaya" sloganıyla öğrencilerin trafikte fark edilmesini sağlamak için "reflektörlü çıkartma" uygulaması başlattı.

Yeni uygulamanın başlatıldığını sosyal medya hesapları üzerinden videolu paylaşımla duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sabit saat uygulaması nedeniyle evlatlarımızın okula gidişleri de evlerine dönüşleri de ne yazık ki gece karanlığında geçiyor. Karanlıkta meydana gelebilecek kazalara karşı çocuklarımıza ücretsiz reflektörlü çanta çıkartması dağıtmaya başladık dedi.

Ankara Zabıtası tarafından başlatılan uygulama ile ücretsiz reflektörlü çıkartma, kent genelindeki tüm okullara dağıtılacak. Öğrencilerin sabah ve akşam saatlerinde karanlıkta okula gidip gelmelerinin kazalara sebep olması sonrasında bu kararı aldıklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, uygulamaya ilişkin şu bilgileri verdi:

"Başkent genelinde bulunan tüm okullarda zabıta ekipleri tarafından öğrencilerimize bu çıkartmaları dağıtacağız. İleri saat uygulamasından dolayı bildiğiniz gibi çocuklarımız okullara özellikle ikili öğretim yapan okullara sabahları gün ağarmadan, akşamları da hava karardıktan sonra gidip geliyorlar. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımızı trafikte görünür kılmak için çantalarının arkasına reflektörlü yansımalı uyarıcı işaretler koymak istedik."

ABBAnkaraMansur YavaşReflektörSabit SaatYaz saati uygulaması

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