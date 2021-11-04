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Mansur Yavaş’tan kedisi Khaleesi için açılan hesaba 'Pikaçu'lu yanıt: 100 elektrikli otobüs üretebilir, seri üretime bile geçebilirsin

Yavaş, kedisi Khaleesi adına açılan sosyal medya hesabının paylaşımını alıntıladı

04 Kasım 2021 14:31

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kedisi Khaleesi adına açılan sosyal medya hesabından yapılan, "Pikacu gibi sağa sola elektrik fırlatasım var" paylaşımına, "Üstündeki elektriği doğru kullanırsan yüzde 100 elektrikli otobüs üretebilir, hatta seri üretime bile geçebilirsin Khaleesi" karşılığını verdi.

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