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Mansur Yavaş'tan dikkat çeken video: Yine fışkiye civarında hareket var gibi, dinocanlar kontrol altında

04 Mayıs 2022 07:28

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Bayramın keyfini yine çocuklar yaşadı" notuyla Melih Gökçek göndermeli video paylaştı. 

Bayramın keyfini yine çocuklar yaşadı’ notuyla paylaşılan videoda belediyenin kedisi Khaleesi’nin görüntüleri yer aldı. Videoda ayrıca, 28 Ekim 2017 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Melih Gökçek'e göndermede bulunulan ifadeler de yer aldı.

Videoda “Yine fışkiye civarında hareket var gibi. Asayiş berkemal, dinocanlar kontrol altında. Mama fabrikasından beri belediyenin önü dost meclisi…” gibi ifadelerin yer alması dikkat çekti.

Mansur YavaşAnkara Büyükşehir Belediyesifışkiyedinocan

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