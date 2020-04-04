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Mansur Yavaş'tan çağrı: Engel çıkarılamayacak bir teklifim var; bir ihtiyaç sahibinin veresiye borcunu ödeyin

04 Nisan 2020 13:47

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bir sosyal sorumluluk kampanyası başlattı. İhtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla hayırsever vatandaşlara sosyal medya hesabı üzerinden seslenen Başkan Yavaş, “Kimseyi incitmeyecek ve engel çıkarılmayacak güzel bir teklifim var. Kendiniz veya birkaç kişi bir araya gelin ve mahallenizdeki ya da komşu mahallede yaşayan, bakkala, kasaba ve manava borcu olan veresiye yazdırılmış borçları ödeyin, hesaplarını kapatın” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “6 Milyon Tek Yürek” çağrısının yanında Koronavirüs salgını nedeniyle işini kaybeden, iş yerini kapatan esnaf, sokağa çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar başta olmak üzere engelliler ve tüm ihtiyaç sahiplerine sahip çıkmaya devam ediyor.

İç İşleri Bakanlığı genelgesi kapsamında bağış kampanyası için açılan banka hesaplarının bloke edilmesi üzerine Başkan Yavaş, yeni bir sosyal sorumluluk ve toplumsal dayanışma kampanyası için harekete geçti.

“İyilik hastalıktan daha bulaşıcıdır”

Başkent’te hiçbir vatandaşı mağdur etmeyeceklerini söyleyen “iyilik hastalıktan daha bulaşıcıdır” felsefesiyle ihtiyaç sahiplerinin yanında olmayı sürdüren Başkan Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden hayırsever vatandaşlara şu çağrıda bulundu:

Hepimiz biliyoruz ki dayanışma gerektiren zor günlerden geçiyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım etmek isteyip de edemeyen hayırsever vatandaşlarımız olduğunu çok iyi biliyorum. Şimdi o hayırsever vatandaşlarımıza hiç kimseyi incitmeyecek ve engel çıkarılamayacak güzel bir teklifim var. Kendiniz veya birkaç kişi bir araya gelin. Hemen mahallenizdeki ya da komşu mahallenizdeki bakkala, kasaba, manava gidin. Veresiye defterindeki bir ihtiyaç sahibinin borcunu ödeyin, hesabını kapatın. Biz komşuyuz, biz hemşeriyiz, biz milletiz. Gereğini yapalım. Hep birlikte, el ele, derdine yetişilmemiş hiç kimse bırakmayalım. Üstelik önümüz Ramazan. Ankaralılar olarak, bu zor günlerde lütfen böyle bir güzelliğe imza atalım, Türkiye’ye örnek olalım.”

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