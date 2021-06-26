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Mansur Yavaş'tan Başkent Kart paylaşımı: Türkiye'nin en büyük sosyal sorumluluk projesi hazır

26 Haziran 2021 10:14

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Ankara ve dünyada geçerli olan sosyal sorumluluk projesinin hazır olduğunu açıkladı.

'Başkent Kart' isimli proje kapsamında dağıtılacak kartlarla dünyanın her yerinde alışveriş yapılabileceğini ve bu yapılan alışverişler ile karttan alınan komisyonların ihtiyaç sahiplerine gideceği projeye ilişkin sosyal medya hesaplarından bir video paylaşan Yavaş, "Kart komisyonlarının bankaya değil, sosyal yardım alan ailelerimizin sofrasına gideceği Başkent Kart'la her alışverişte iyilik yapmış olacağız" diyerek karta başvuru çağrısı yaptı.

Kart başvurusu için tıklayın: baskentkart.com.tr

 

Ankara Büyükşehir BelediyesiMansur Yavaşkampanyabaşkent karproje

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