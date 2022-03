Mansur Yavaş, ABB'nin et desteği kampanyasını paylaştı: Biz burada kaybedeni olmayan, büyük bir aileyiz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyenin sosyal yardım alan ailelere her ay 1 kilo et desteği kampanyası ile ilgili yaptığı paylaşımda, kampanyadan esnafın da mutlu olduğunu ifade ederek "Ankara'da sadece 240.792 hane mutlu değil, her birinin et alışverişini yaptığı yerel esnafımız da mutlu. Biz burada kaybedeni olmayan, büyük bir aileyiz" dedi.

ABB tarafından hazırlanan videoda konuşan esnaflar, yapılan destek sayesinde satışlarının da arttığını dile getirdi.