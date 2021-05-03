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Mansur Yavaş: Tam kapanmada sokaktaki canlarımız aç kalmasın diye 100 ton mama desteğinde bulunuyoruz

"Kentimizde yaşayan can dostlarımızın sağlığı ve beslenmesi için daima çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

03 Mayıs 2021 20:04

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Twitter hesabından paylaştığı bir video ile tam kapanma döneminde sokakta yaşayan hayvanlar için 30 personelin çalışacağını ve 14 araç ile toplam 100 ton mama dağıtılacağını duyurdu. 

Yavaş paylaşımına şu notu düştü; 

"Kentimizde yaşayan can dostlarımızın sağlığı ve beslenmesi için daima çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 17 günlük tam kapanma döneminde sokaktaki canlarımız aç kalmasın diye 30 mesai arkadaşımız 14 araç ile toplam 100 ton mama desteğinde bulunuyor. #BaşkentteHerCanDeğerli"

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