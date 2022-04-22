Mansur Yavaş, şehit yakınları ve gazilerle iftarda bir araya geldi

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, şehit yakınları ve gazilerle birlikte iftar yaptı. ABB olarak şehit yakınları ve gazilerin yanında olduklarını belirten Yavaş, “Ülkemiz ve geleceğimiz için bir saniye bile düşünmeden canlarını veren aziz şehitlerimizin emaneti olan şehit yakınlarımızın ve canlarını ortaya koyan kahraman gazilerimizin sağlığı, sıhhati ve talepleri bizim için çok değerlidir. Yeni açtığımız sosyal tesislerimizde sizleri ağırlamaktan, şube müdürlüğümüzde sorunlarınızı dinleyip çözüm üretmekten dolayı çok mutluyuz” dedi.

Mansur Yavaş ve eşi Nursen Yavaş, ramazan ayında iftar sofralarında Ankaralılarla bir araya gelmeye devam ediyor. Daha önce büyükelçi ve yabancı misyon şefleri, sanayiciler ve ABB yurtlarında misafir edilen üniversite öğrencilerini iftarda ağırlayan Yavaş, son olarak şehit yakınları ve gazilerle iftarda buluştu.

"Sorunlarınızı dinleyip çözüm üretmekten dolayı çok mutluyuz"

Altınpark’ta ev sahipliği yaptığı iftar yemeğinde şehit yakınları ve gazilere seslenen Mansur Yavaş, şöyle konuştu:

“Ülkemizin birliği ve vatanın bölünmez bütünlüğü için gözlerini kırpmadan canını feda eden şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin bizler için çok büyük fedakârlıklar yaptıklarının bilincindeyiz. Bayrağı al yapan, toprağı vatan kılan, aynı anda hem geçmişimizi hem de geleceğimizi aydınlatan bu fedakârlığın ve adanmışlığın değeri hiçbir maddi ve somut değerle ölçülemez.”

Şehit yakınları ve gazilerin taleplerinin kendileri için çok değerli olduğunu da vurgulayan Yavaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ülkemiz ve geleceğimiz için bir saniye bile düşünmeden canlarını veren aziz şehitlerimizin emaneti olan şehit yakınlarımızın ve canlarını ortaya koyan kahraman gazilerimizin sağlığı, sıhhati ve talepleri bizim için çok değerlidir. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin yanında olmaya devam edecek, taleplerinizi dinlemeyi ve bu taleplere imkânlarımız ölçüsünde her zaman çözüm üretmeyi sürdüreceğiz. Yeni açtığımız sosyal tesislerimizde sizleri ağırlamaktan, şube müdürlüğümüzde sorunlarınızı dinleyip çözüm üretmekten dolayı çok mutluyuz. Bu mübarek ramazan akşamında, bir kez daha tüm şehitlerimizin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyor, kahraman gazilerimize ise sağlıklı bir ömür diliyorum.”

İftar programında şehit yakınları ve gaziler adına söz alan şehit yakını Faruk Dinç de şunları söyledi:

“Yıllarca Mehmetçiklerin komutanı olarak her türlü mücadelede bulundum. Şu an bir şehit dayısı olarak buradayım belki ama ben birçok şehidin de komutanı oldum, birçok şehidimizin abisiyim, birçok şehidimizin babasıyım, birçok şehidimizin evladıyım. Bir dönem yedi düvel, birleşip bu vatan topraklarını almak istediler. Neredeyse başarılı oluyorlardı ki Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları sayesinde, bir Anka Kuşu gibi tekrar küllerinden doğarak Sakarya’da, Dumlupınar’da şehitlerimiz ve gazilerimiz bu toprakları bize tekrar vatan yaptı. Şehitlerimizin ailelerine şükranlarımızı sunarken bu vatan için canlarından vazgeçmeyi göze almış gazilerimiz önünde saygıyla eğiliyorum.”

Kaynak: ANKA