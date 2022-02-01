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Mansur Yavaş: Özel bir derinlikle; Barış Manço geçti bu dünyadan

"Bugün baktığımızda sözlerinin barındırdığı anlamın hiç eskimediğini, eskimeyeceğini görüyoruz"

01 Şubat 2022 12:15

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitch yayıncısı Pelin "Pqueen" Baynazoğlu'nun yayınına katıldığında Barış Manço hakkında söylediklerinin yer aldığı videoyu paylaşarak, sanatçının ölüm yıl dönümünü andı.

Mansur Yavaş, ölümünün 23. Barış Manço'yu yaptığı paylaşımla andı. Videoda gençlere Barış Manço dinlemelerini tavsiye eden Yavaş, paylaşımına "Özel bir derinlikle; Barış Manço geçti bu dünyadan. Bugün baktığımızda sözlerinin barındırdığı anlamın hiç eskimediğini, eskimeyeceğini görüyoruz. Mekanı cennet olsun..." notunu düştü.

Mansur YavaşBarış Manço23. ölüm yıl dönümüPqueen

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