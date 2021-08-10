Mansur Yavaş, orman yangınlarına müdahale eden itfaiye eri ve ailesi adına 'kız istedi'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Muğla'daki orman yangınlarına müdahale eden itfaiye eri Emre Çivi ve ailesi adına yayına katılıp 'kız istedi.'

İtfaiye eri Çivi o anları "Ben Ankara İtfaiyesinden Emre Çivi. 10 gündür Muğla ilimizdeki orman yangınlarına müdahale için bölgede çalışıyorum. Biz sahada çalışmamızı yaparken benim ve ailem adına canlı yayına katılarak isteme merasimimi gerçekleştiren Sayın @mansuryavas06 Başkanımızın ellerinden öperim" notuyla paylaştı.

Yavaş da Çivi'nin paylaşımını alıntılayarak "Gözlerinden öperim Emre. Fedakarlıklarınız için size çok minnettarım. Sana ve Ferhan kızıma bir ömür mutluluklar dilerim. Allah tamamına erdirsin" diye yazdı.