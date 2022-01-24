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Mansur Yavaş: Milli sporlarımızdan iş makinesi izlemeyi dijitale taşıdık

Gece 24.00’ten itibaren 54 bin kişi karla takip çalışmalarını canlı yayında internetten izledi

24 Ocak 2022 11:49

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ankara’da etkisini gösteren kar yağışına karşı yapılan çalışmaları websitesi üzerinden canlı yayınlıyor. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2 gündür yoğun kar yağışının yaşandığı kentte ana arterler başta olmak üzere 25 ilçede karla mücadele çalışmaları sürdürüyor.

Haftanın ilk iş gününde yurttaşların ve sürücülerin sorun yaşamaması için ana arterleri açık tutan büyükşehir belediyesi personel ve araç sayısını artırdı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da karla mücadele çalışmalarını yakından takip etti. Yavaş vatandaşları sosyal medya hesapları üzerinden sık sık bilgilendirirken karla mücadele çalışmalarının ‘kartakip.ankara.com.tr” adresi üzerinden canlı olarak takip edilebileceği bilgisini de şu sözlerle paylaştı:

“Milli sporlarımızdan iş makinesi izlemeyi BLD 4.0 anlayışımız ile dijitale taşıdık. Uyuyamayanları tüm dünya ile aynı anda kar çalışması izlemeye bekliyorum.”

Ekipler ana caddelerde buzlanma riskine karşı tuzlama çalışmalarını 7/24 sürdürürken, gece 24.00’ten itibaren 54 bin kişi karla takip çalışmalarını canlı yayında internetten izledi.

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