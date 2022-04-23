Mansur Yavaş koltuğunu Elisa'ya bıraktı: "Ankara şiir gibi bir şehir olsun istiyorum"

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda başkanlık koltuğunu konuşma engelli Esila'ya bıraktı. Elisa ile Mansur Yavaş işaret diliyle selamlaştı. Başkanlık koltuğunda oturan Elisa, Ankara'nın şiir gibi bir şehir olmasını ve belediye çalışanlarının her gün işe "başkanın onlara göndereceği şiir" ile başlamalarını istedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu Esila'ya bıraktı. Yavaş'ın makam koltuğuna oturan Esila, talep ve isteklerini anlattı. 23 Nisan için hazırlanan videoyu sosyal medya hesabında paylaştı. Yavaş paylaşımına "Esila tüm Cumhuriyet çocuklarına ses oldu, bize şiir gibi bir başkenti yüreğinin sesiyle anlattı. İyi ki varsınız, iyi ki geleceğimiz sizlere emanet" notunu düştü.

"Ankara şiir gibi bir şehir olsun"

Elisa,"Bugün bu şehrin başlangıç kabul edilerek, şiir gibi bir şehir olmasını arzu ediyorum. Şu andan itibaren ABB çalışanlarının her gün başkanlarının kendilerine göndereceği şiirle işe başlamalarını istiyorum" diyerek "Vatan Türküsü" adlı kendi şiirini işaret diliyle aktardı.

Ardından Mansur Yavaş da Elisa'ya "Şiir gibi şehir sloganını çok tuttum. Ben de her çalışanın güne bir şiirle başlamaları için talimat vereceğim" dedi.