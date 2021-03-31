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Mansur Yavaş kendisi için yapılan şarkıyı paylaştı: 'Mansur Başkan, Mansur Başkan; dost peşinde, güzel adam'

"Ben en büyük ödülü siz değerli büyük ailemin kalbinde yer bularak kazandım"

31 Mart 2021 21:52

T24 Video Haber Merkezi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından kendisi için yapılan bir şarkıyı paylaştı. Yavaş paylaşımına "Ben en büyük ödülü siz değerli büyük ailemin kalbinde yer bularak kazandım. İyi ki varsınız" notunu düştü. 

Şarkıda "Kuşlar uçmaz kervan geçmez, kimse senin halini bilmez. Gönlü güzel, kalbi özel, dost peşinde yürekli adam Mansur Başkan, Mansur Başkan dost peşinde güzel adam" ifadelerine yer verildi. 

Şarkının ardından konuşan Ankara Genç Müzisyenler Başkanı Serkan Matoğlu da "Bırakın desteği Mansur Başkanı'nın bizi söylemesi hoşumuza gitti, demek ki birileri var yanımızda bizim" ifadelerini kullandı. 

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