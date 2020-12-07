Mansur Yavaş, Gökçek döneminde yapılan 'Şişme Dinocan' heykelini eleştirdi: Ankara halkının tarihi ve kültürüyle ne alakası var; Çin malı heykel belediyeciliği yapmayacağız

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, ABB Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında toplandı. ABB Meclisi’nin Aralık ayının ilk toplantısında Mansur Yavaş, 'Heykel belediyeciliği' eleştirilerine yanıt verdi. Melih Gökçek'in başkanlık döneminde yapılan 'Şişme Dinocan' heykelini eleştiren Yavaş, "Ankara halkının tarihi ve kültürüyle ne alakası var bunun; Çin malı heykel belediyeciliği yapmayacağız" dedi.

Gökçek'ten yanıt geldi

Eski Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek de sosyal medyadan Yavaş'a yanıt vererek şunları yazdı;

"Mansur basın toplantısında “işte bu heykele verilen para” diye bahsediyor. Adama çapsız diyince kızıyor. Adam festivalde kullanılan şişme figürleri heykel zannediyor. Hem kent festivaller şehri olacak hem masraf olmayacak."

"Kendileri hep plastiğe para ayırdıkları için 'Heykel belediyeciliği" diye alay ediyorlar" diyen Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin AKP yönetiminde olduğu dönemde yapılan 'heykelleri' gösterdi. "Kimmiş heykel belediyecisi?" diye soran Yavaş, "Mamak Belediye Başkanı burada olsaydı soracaktım kendisine, 'Buna itirazın var mı?' diye" ifadesini kullandı.

Daha sonra AKP döneminde yapılan heykelleri göstermeye devam eden Yavaş, "Bunların ne estetiği var da bunlara 17 milyon lira verildi? Bir itfaiye parası, en az 10 tane otobüs parası. Bunlar bizim önceliğimiz mi?" diye konuştu.

AKP'li Meclis Üyesi Murat Köse'ye seslenen Yavaş, ekranda 'Şişme Dinocon' isimli bir yapıt gösterilirken "İzliyorsunuzdur, Ankara halkının tarihiyle, kültürüyle, halkıyla ne alakası var bunun. Buna ses çıkarmadınız da, 5 kuruş belediye maaliyeti olmayan, bir sanatçımızın yaptığı heykele mi söz ediyorsunuz?" diye sordu.

Mansur Yavaş'ın açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:

"AKP'li üyeler lafı ortaya atıp kenara çekiliyor, faaliyet raporunda da aynısını yaptılar. Biz çoğunluğuz, biz istediğimizi yaparız, tüm belediye başkanlarını konuşturup insicamı bozmak istiyor. Mansur Yavaş'ın kendilerine verilen cevapları engellemek istiyorlar. O nedenle faaliyet raporu görüşmelerini sabah saat 5'e kadar sürdürdüler.

Şov yapmıyoruz, reklam yapmıyoruz. Biz şov yapmıyoruz. Mansur Yavaş ne yaptı derken batık bazı projeleri, Anka Parkı'nı, kapıları arıyorlar, bunları bekliyor bizden galiba. Bizde bu yok. Önce Ankara halkının sağlığı diyoruz. Eskiden bir asfalt yapılır, yanına pankart asılırdı.

Ahşap çalışmalarına 1 buçuk milyon harcadığımızı söylüyorlar. Maliyetini söylüyorum; sıfır. Belediyede çalışan, maaşından başka geliri olmayan bir arkadaşımız yaptı.

'Heykel belediyeciliği' diyorlar. Heykel belediyeciliğini kim yaptı, Mamak Belediye Başkanı olsaydı döner heykelini soracaktım. Ankara'nın tarihi ve kültürüyle alakası olmayan heykeller diktiler, bir de sanatçılarımızın yaptıkları heykellere laf ediyorlar. Genelkurmay Kavşağı'nda kol saati heykeli vardı. İnşallah bir gün onu neden oraya koyduklarını birileri sorar. Belediye sanat eseri de yapar. Ama herkesin sanattan anladığı bir şey var. Onlar sanat deyince şişme, plastik, Çin malları düşünüyor. Herkesin sanat anlayışı farklı.

Tüyü bitmemiş yetimin hakkının nasıl yendiğini bütün millet görüyor. Ankapark'ı açalım para boşa gitmesin diye hükümetle görüşeceğiz demiştik. 111 milyon lira zarar var Ankapark'ta şimdilik. Ankapark'ta ne teminat alınmış, ne sigorta yapılmış. Bugün yarın savcılığa vereceğiz ve rakamları açıklayacağız. Ankapark sadece Ankara'ya değil, Türkiye'ye atılmış en büyük kazıktır. Bu asrın yolsuzluğuna kim sahip çıkıyorsa o vebalin ortağıdır."