Mansur Yavaş, engelli yazar Erdinç Yılmaz'ın Anıtkabir hayalini gerçekleştirdi

Ordu’da yaşayan engelli genç yazar Erdinç Yılmaz, "En büyük hayalim Anıtkabir'e gitmek ve sizinle tanışmak. Bu hayalimi gerçekleştirebilir misiniz?” diyerek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş'a çağrıda bulundu. Başkan Yavaş, yurttaşın çağrısını karşılıksız bırakmadı.

Engelli yurttaş Erdinç Yılmaz, ABB Başkanı Mansur Yavaş’a sosyal medyadan çağrıda bulunarak, “Başkanım nasılsınız? Başkanım ben Ordu ilinde yaşıyorum ve ben engelliyim ben tek parmağım ile üç kitap yazdım. Başkanım ben Atatürk'ü çok seviyorum. En büyük hayalim Anıtkabir'e gitmek ve sizinle tanışmak. Bu hayalimi gerçekleştirebilir misiniz?” dedi.

Yılmaz, Mansur Yavaş’ın çağrısını yanıtsız bırakmadığını sosyal medya hesabından duyurdu. Yılmaz, “Ben bugün hayallerime kavuştum. Ben bugün Anıtkabir'i ziyaret ettim. Ben bugün Ata'mı ziyaret ettim” dedi.

Ailesiyle birlikte Mansur Yavaş ile buluşmasını da paylaşan Erdinç Yılmaz, “Bana bu güzel günü yaşatan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Başkanımız ile görüştük. Başkanıma buradan bir kez daha sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” açıklamasını yaptı.