Mansur Yavaş: En büyük hayalimiz Ankaralıyı zengin etmek; çiftçimize verdiğimiz tohumlardan 250 bin ton mahsul elde edilecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal kalkınma destekleri kapsamında, Şereflikoçhisar, Evren, Haymana, Bala’dan sonra Polatlı ile devam eden buğday ve arpa tohumu desteği ile bugüne kadar 2 bin 269 çiftçiye buğday ve arpa tohumları teslim edildi. Büyükşehir Belediyesi verdiği tohum desteğiyle hem 567 bin dönümün ekilmesini sağlayacak hem de ithal edilen 400 bin ton buğdayın yaklaşık 250 bin tonunun Başkent’te üretilmesini sağlayacak. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "En büyük hayalimiz Ankaralıyı zengin etmek demiştim; çiftçimize verdiğimiz tohumlardan 250 bin ton mahsul elde edilecek" dedi.

Mansur Yavaş'ın “Benim en büyük projem Ankaralı üreticiyi zengin etmek” sözleriyle Başkent’te başlattığı kırsal kalkınma destekleri hem Başkentli çiftçilerin ekonomisini rahatlatıyor hem de yerli üretimin artmasını sağlıyor.

Kırsal kalkınmayı güçlendirerek kent ekonomisini canlandırmayı ve yerli üretimi teşvik etmeyi hedefleyen Yavaş, Başkentli çiftçilerin yüzünü güldüren en büyük destek paketlerinden birini daha hayata geçirdi. Türkiye’nin en büyük buğday ve arpa tohumu dağıtımını başlatan Yavaş, 25 ilçenin tamamında toplam 17 bin 270 çiftçiyi 12 bin ton buğday ve arpa tohumu ile buluşturacak.

Üretim rekorunu bu yıl başkent kıracak

8 Ekim'de Şereflikoçhisar ile Evren ilçelerinde başlayan arpa ve buğday tohumu dağıtımı Haymana ve Bala'dan sonra Polatlı ilçesindeki mahalleler ile devam ederken, bugüne kadar 2 bin 269 çiftçiye buğday ve arpa tohumları teslim edildi.

“Türkiye’nin 2021 yılındaki en büyük tohum dağıtımı programına başladık” diyen Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda ise önemli büyüklükte bir alanın ekilmesini sağlayacaklarına dikkat çekerek, “Ankara genelinde 567 bin 420 dönümlük alanı 12 bin ton buğday ve arpa tohumu ile buluşturuyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Yüzde 90’ı hibe yüzde 10’u çiftçi katkı paylı buğday ve arpa tohumu desteğiyle 567 bin 420 dönüm tarım arazisine ekilecek tohumlar sayesinde yeni bir üretim rekorunun daha kırılması bekleniyor. Büyükşehir Belediyesinin katkısıyla Türkiye’nin ithal ettiği 400 bin ton buğdayın yaklaşık 250 bin tonunu bu yıl Başkentli çiftçi üretmiş olacak. Buğday ve arpa tohumu desteği hem ithalat azalacak hem de sadece Başkent’in değil Türkiye’nin de büyük ölçüde buğday ve arpa açığı kapanacak.

Dağıtım 7 gün 24 saat devam ediyor

10 bin 911 çiftçiye 9 bin ton buğday, 6 bin 359 çiftçiye ise 3 bin ton arpa tohumu desteği tüm hızıyla devam ederken, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri yoğun ilgi nedeniyle 7/24 mesai yaparak buğday ve arpa tohumu desteğini Başkentli çiftçiyle buluşturmayı sürdürüyor.

Başkentli çiftçilerin bu orandaki bir destekle üretmek için yeniden hareketlendiğini belirten ve tohum dağıtım sürecini sabah-akşam yakından takip eden Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, şu bilgileri paylaştı:

“Ülkemizin en büyük tohum dağıtım programını gerçekleştiriyoruz. Çiftçimiz bu sene hem kuraklık hem de doğal afetlerden çok ciddi zararlara uğradı. Üretimi maksimum yapılabilmek amacıyla yıl boyunca tohum ve fide desteği sağladık, hayvancılık desteklerini verdik. Toplamda 12 bin ton tohumu Ankara’nın 25 ilçesinde yüzde 10’u çiftçi katkı paylı yüzde 90’ı ise büyükşehir katkı payı ile dağıtıyoruz. Yaklaşık Ankara’ya 400 tır giriyor. Bu seneki tohumlarımız mavi ve beyaz sertifikalı. Beyaz sertifika demek tohumun orijinal kademesi demek. Mavi sertifika ise firmaların sözleşmeyle tohumluk üretiminde kullandıkları kademedir. Bu sene firmaların beyaz ve mavi sertifikalı ürünlerine tabiri caizse el koyduk. Şartlar iyi giderse Büyükşehir’in aldığı tohumlarla yüksek verim elde edecek üreticimize bereket katacağına da inanıyoruz. Üreticimizin ekiminden hasadına kadar yanında olacağız.”

Başkentli çiftçinin yüzü gülüyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yerel üreticileri kalkındırmak için hayata geçirdiği tohum desteği projesi Polatlı'da da yoğun ilgi gördü.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından dağıtılan arpa ve buğday tohumlarını teslim alan çiftçiler, kırsal kalkınma destek programlarının devam etmesini şu sözlerle ifade ettiler:

-Adem Dinç: “Büyükşehir Belediyesine ve başkanımıza teşekkür ederiz. Hükümetin yapamadığını yaptı. Halkımızın burada kadar müşkül durumda olduğunu görüyorsunuz.”

-Çetin Töre : “Geçen sene de yapıldı. Hatta çiftçinin elinde kalan soğanı alarak da yardımcı oldular. Bu çalışmaları beklemiyorduk. Herkes çok memnun. Allah razı olsun. Millete sahip çıkıp destek olduğu için başkanımıza teşekkür ederiz.”

-Mevlüt Ünal: “Devletin yapmadığını Mansur başkan yaptı. Kalabalığı görüyorsunuz. Takdir ediyoruz. Başkanımıza sevgi ve şükranlarımızı sunuyorum.”

-Hakan Güngör: “Başkanımıza buğday ve arpa tohumu dağıtımına vesile olduğu için çok teşekkür ediyoruz. Çiftçinin bu zor günlerinde hep yanında olduğunu söyledi, ‘Benim çiftçim zengin olacak’ dedi. İnşallah Mansur başkan sayesinde biz biraz daha kazanacağız. Çiftçilerimiz zor durumda. Tarım konusunda bizlere sürekli yardımcı olmaya çalışıyor. Belediyeciliğin üzerine geçti bizim gözümüzde. Böyle yardımların devamını bekliyoruz.”

-Mustafa Nalbant: “Genç bir çiftçi olarak başkanımıza teşekkür ediyoruz. Hızır A.S. gibi çiftçinin derdine derman oldu.”

-Nazım Karaoğlu: “Genç bir çiftçiyim ve tohum desteğinden faydalandım. Çok faydalı bir destek oldu.”

-Kudret Karaoğlu: “Mansur başkanımıza saygım sonsuz. Gerçekten çiftçilerimiz zor durumda. Bizler de insanlara hizmet ediyoruz, üretim yapıyoruz. Bu destek bizim için önemli. Bizler ekmeğimizi topraktan çıkartıyoruz.”

-Seçkin Gürsoy: “Hizmetlerden çok memnunuz. Çiftçinin durumu kötü bu günlerde ve desteğe çok ihtiyacımız var. Bu tarz desteklerin devam etmesini istiyoruz. Hükümetten beklerken başkanımız bize destek oldu.”

-Oğuzhan Çevik: “Oğuzlar Mahallesi’nde çiftçilik ve hayvancılık yapıyorum. Genç çiftçilere yapılan destekler kapsamında verilen desteklerden yararlanmaya çalışıyorum. Büyükşehir Belediyesine desteklerinden dolayı teşekkür ederim.”

-Mahmut Çetin: “Çok güzel bir uygulama, memnunuz. Belediye başkanımıza köylüye desteklerimizden dolayı çok teşekkür ederiz.”

-Sefa Pekcan: “Almış olduğumuz tohum desteğinden çok memnunuz. Başkanımızın yapacağı işlerden umutluyuz. Köyümüzde dolu felaketi yaşandı. Çok mağduriyet yaşandı. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun bereketli olsun.”

-Şenol Karagöz: “Köylünün bu sene ektiği topraklarda verim yoktu. Ben de 11 ton tohum oldu. Köylünün durumu pek iyi değildi. Mansur beye çok teşekkür ederiz. Çok memnun olduk.”

-Ali Keçeli: “Allah razı olsun. Haddinden fazla tohuma ihtiyacımız vardı. Köyümüzü dolu vurmuştu ve perişan olmuştuk. Yapılan destekten memnunuz Allah razı olsun.”

-Mahmut Altınışık: “30 yıllık çiftçiyim. 30 yıldır ilk defa böyle bir yardım yapıldı. Devamını bekliyoruz. Çiftçimize destek olsun ve ayakta tutmaya çalışsınlar. Bizler de sesimizi duyurmaya çalışıyoruz.”