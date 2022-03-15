Mansur Yavaş duyurdu; Ankara'nın yüzde yüz elektrikli otobüsleri dünyaya açılıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELKA A.Ş. tarafından dizel otobüsten dönüştürülerek üretilen “yüzde 100 elektrikli otobüs” dünyaya açılıyor.

Geçen yıl “Seri Tadilat Tip Onay Belgesi” alan dönüştürülmüş otobüsler dünyada sesini duyurmaya devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, BELKA şirketinin yapılan proje ile dünyaca ünlü otomotiv etkinlikleri olan UK-Türkiye Green Finance Conference ve Manufacturers and Traders Electrified 2022’ye davet edildiğini duyurdu.

Yavaş sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşıma şu notu düştü;

“Dönüştürülmüş %100 elektrikli otobüsümüz dünyanın da dikkatini çekmeye devam ediyor. Londra’da düzenlenen ve otomotiv sektörünün önemli isimlerinin davet edildiği Manufacturers and Traders Electrified 2022 ve UK-Türkiye Green Finance Conference etkinliklerine davet edildik.”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan BELKA Genel Müdürü Dursun Çiçek, ''Dünyada ilk defa dizel otobüsü yüzde 100 elektriğe dönüşümüyle ilgili lansman yaptık. Bu lansmandan sonra projemiz dünyada büyük bir ilgi gördü” dedi.

Projeye etkinliklerde özel davet ve yer verildiğini de aktaran Çiçek, şunları söyledi:

“17 Mart’ta “Green Finance” Yeşil Finans Türkiye başlığı altında Birleşik Krallıklar Hazine Bakanı’nın da katılacağı bir günlük finan etkinliği düzenlendi.

Bu projede ‘CFA’ elektrikli otobüs dönüşüm projesine özel bir yer verildi ve projemiz için özel bir stant açıldı. 17 Mart’ta Londra’da projemizi dolayısıyla Ankara’mızı, başkanımızı ve ülkemizi temsil edeceğiz. 1 hafta sonra 23 Mart’ta Londra’da Birmingham’da otobüs sektörünün en önemli aktörlerinin bir araya geleceği, yüzden fazla katılımcının olacağı bir etkinlik düzenlenecek. Bu etkinliğe de özel davetli olduk.”