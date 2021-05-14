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Mansur Yavaş: Önümüzdeki günlerde 8 milyon sebze fidesi dağıtımına başlıyoruz

Yavaş, "Dünya Çiftçiler Günü"nü kutladı

14 Mayıs 2021 14:05

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur

Yavaş, Dünya Çiftçiler Günü'nü sosyal medya hesabından paylaştığı video ile kutladı.

Yavaş, paylaştığı videoya ''Köylü milletin efendisidir'' sözüyle yolumuzu aydınlatan Ata'mızın izindeyiz'' notunu düştü. Tarımsal eğitimden sulamaya, üretimden satışa kadar çiftçilere destek olduklarını belirten Yavaş, ''Önümüzdeki günlerde ise 8 milyon adet sebze fidesi dağıtımına başlıyoruz, Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun'' açıklamasında bulundu.

Dünya Çiftçiler GünüMansur YavaşAnkarabelediye başkanıbüyükşehir

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