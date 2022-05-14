Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olacak mı; danışmanı açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Basın Yayın Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, katıldığı bir televizyon programında Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili açıklama yaptı.

Volkan Memduh TV5’te yayınlanan Hasan Basri Akdemir’in sunduğu “Konuşmadan olmaz” programına katıldı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın gündeme getirmesiyle başlayan Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları hakkında ABB Basın Yayın Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, "Cumhurbaşkanlığı konusu sık sık önümüze geliyor, bu bir gerçek. Bu konuda da bizim tavır almamız, duruş sergilememiz gerekiyor. Biz şu konuda rahatız; Ankara'ya odaklanmış durumdayız. Sayın Ümit Özdağ'da açıkladığında veya başkası da açıkladığında bizi etkileyen bir durum yok. Bizim bir dahlimiz yok, ilgimiz de yok. Dolayısıyla biz işimizde bakıyoruz. Kurumsal olarak Başkanımız adına görüşümüzü beyan ettikve yolumuza devam ettik" dedi.

"6 milyon Ankaralı demiş ki 'bu şehrin belediye başkanısınız"

Gültekin, Yavaş’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda sunucunun sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Cumhurbaşkanlığı konusu sık sık önümüze geliyor, bu bir gerçek. Bu konuda da bizim tavır almamız, duruş sergilememiz gerekiyor. Biz şu konuda rahatız; Ankara'ya odaklanmış durumdayız. 6 milyon Ankaralı demiş ki 'bu şehrin belediye başkanısınız, bu şehri doğru yönetin" demiş. İnanmış, oy vermiş, millet iradesi tecelli etmiş.

Bizim görevlerimizi arka plana atıp farklı, kamuoyunda konuşulan konuya odaklanırsak işte o bizim zamanımızı alıyor. Motivasyonumuzu düşürür. Biz dolayısıyla ne zamanımızı kaybetmemek, ne motivasyon düşmemesi açısından şu anda milletimizin verdiği görevi doğru ifa etmek adına çalışmlar sürdürüyoruz. Çok rahatız. Bugüne kadar yaşanan gelişmede bir dahlimiz olmadı. Bir görüşümüz olmadı. Hep dışarıdan konuşulan konular bunlar."