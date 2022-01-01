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Mansur Yavaş: BLD 4.0 V22 yükleniyor... Herkese mutlu yıllar

"Birlikte yürüyecek çok yolumuz var"

01 Ocak 2022 10:37

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, yaptığı hizmetler ve projelerin yer aldığı dijital içerikli bir video paylaştı ve "Birlikte yürüyecek çok yolumuz var.  Bld 4.0 v22 yükleniyor… Herkese mutlu yıllar" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yeni yıl videosu paylaştı. Videoda dijital bir ortamda, üzerinde "BLD 4.0" yazısıyla yürüyen Yavaş'ın etrafından; "377 yeni otobüs, "11 köprülü kavşak 8 bağlantı yolu", "600 milyon lira kara kış desteği", "35 meydana ücretsiz Wİ-Fİ", "Mutluluk Sahneleri", "Akıllı Taksi" gibi bugüne kadar uygulamaya soktuğu çok sayıda hizmet ve projeleri anlatan yazılar aktı. Video "2022 Yükleniyor" mesajıyla sona erdi.

Mansur YavaşAnkara Büyük Şehir BelediyesiYeni Yıl2022ProjeHizmet

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