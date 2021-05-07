Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki skandalı anlattı: "Bazı personeller hem maaş hem yardım alıyordu"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bazı personellerin hem belediyeden maaş aldığını, bunların kesildiğini ifade etti.

Bazı personellerin hem maaş hem yardım aldığını ifade eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, KRT TV'ye konuk olarak Ankara'da kişi ve kurumlara çifte standardın son bulduğunu söyledi. Detaylı inceleme için henüz fırsat bulamadıklarını ifade eden Yavaş, salgının etkilerinin azalmasının ardından bunlara tekrar eğilebileceklerini dile getirdi.