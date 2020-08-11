Mansur Yavaş, AKP'li Meclis üyesinin iddiasına rest çekti: Gösterin, derhal istifa edeceğim

AKP Pursaklar Belediye Meclis Üyesi Meral Bozoğlu ''Pandemi sürecinde bazı ilçelerin, pazar yerlerinde herkesin ortasında kameralar önünde yapılan dağıtımlar çok çok üzücü oldu.'' sözlerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan sert tepki geldi. Yavaş, '' Yardım dağıtırken, birine iyilik yaparken çekilmiş bir kare fotoğrafımı gösterin, derhal istifa edeceğim'' diyerek yanıt verdi.