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Mansur Yavaş: 728 öğrenciyi iki günde yurtlarımıza yerleştirdik

Yavaş, kente gelen üniversite öğrencilerinden 728'inin iki günde yurtlara yerleştirildiğini duyurdu

26 Eylül 2021 12:45

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kente gelen üniversite öğrencilerinden 728'inin iki günde yurtlara yerleştirildiğini duyurdu.
 
Öğrencilerin barınma sorununa karşı harekete geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi, belediyeye ait Şefkat Evleri ile birlikte kiralanan yurt ve otelleri öğrencilere tahsis etmişti.
 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, iki günde yurtlara yerleşen öğrenci sayısını açıkladı. Yavaş sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaştığı videoya “Ankara’ya gelen gözümüzden kıymetli 728 öğrenciyi iki günde yurtlarımıza yerleştirdik, binlerce evladımız daha yerleşecek. Kendinizi evinizde hissetmeniz için bütün mesai arkadaşlarımızla sizlere hizmet etmeye hazırız. Ailelerimizin gözü arkada kalmasın, biz burada olacağız" notunu düştü. 
 
Ankara’ya gelen öğrenciler AŞTİ'de belediye ekipleri tarafından kurulan ‘Danışma Masası’nda karşılanmaya devam ediliyor. Burada öğrencilere büyükşehir belediyesinin onlar için sunduğu imkanlar ve Ankara'ya dair bilgilendirmeler yapılıyor.
 
Başkentte kalacakları geçici barınma evleri ve Ankara hakkında detaylı bilgiler sunulan öğrencilere üniversitelerine nasıl ulaşım sağlayacakları da anlatılıyor.
 
Kalacakları barınma noktalarına büyükşehir belediyesi tarafından yerleştirilen öğrencilere ayrıca içerisinde şampuan, diş fırçası gibi pek çok malzemenin yer aldığı hijyen ve ikram kiti hediye ediliyor.
 
Danışma Masası'na gelen bir öğrenci, “Özel yurtlar zaten tutulacak derecede değildi benim imkanım için. Açıkta kalmıştım. Pazartesi derslerim başlıyor. Hiçbir şekilde barınacağım yer yoktu. Şu an sağlıklı bir şekilde başlayacağım” dedi.
 
Bir öğrencinin velisi ise, “Burası olmasaydı çocuğumu büyük bir ihtimalle gönderemeyecektim. Çünkü yurt ücreti karşılayacak derecede maddiyatım yok” diye konuştu.
 
 
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