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Mansur Yavaş: 20 meydanda ücretsiz Wi-Fi hizmeti vermeye başladık

"Sene sonuna kadar 10 milyon metrekarelik alana ulaşmayı planlıyoruz"

11 Mart 2021 11:23

Ankara'da pandemi sürecinde uzaktan eğitim alan öğrenciler için 918 kırsal mahallede hayata geçirilen ücretsiz internet hizmeti, kentin meydanlarına taşındı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, “İnternete erişim hakkının temel bir insan hakkı olduğuna inanıyoruz. Başkent’in geleceğini internet ağlarıyla örmeye devam edeceğiz” sözleriyle duyurduğu ücretsiz Wİ-Fİ hizmeti, ilk etapta 20 meydanda vatandaşların kullanımına açıldı.

Pandemi sürecinde eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla uzaktan eğitim alan öğrencilerin yararlanması için 918 mahallede ücretsiz Wİ-Fİ hizmeti başlatan Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu hizmeti kent meydanlarına taşıyor.

Kentin 35 meydanına yapılması planlanan çalışma kapsamında ilk etapta ücretsiz internet erişimi 6 Mart 2021 tarihi itibarıyla 20 meydanda aktifleştirildi.

Daha önce “En kısa zamanda kentimizin farklı noktalarında toplam 10 milyon metrekarelik alana ücretsiz internet sağlamayı planlıyoruz” sözleriyle 30 Ocak 2020 tarihinde vatandaşlara ilk duyuruyu yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı yeni paylaşımda Başkent’in merkez ve ilçelerinde yer alan 20 noktada internet erişimi sağladıklarını belirterek “İnternete erişim hakkının temel bir insan hakkı olduğuna inanıyoruz. 20 meydanda ücretsiz Wİ-Fİ hizmeti vermeye başladık ve sene sonuna kadar 10 milyon metrekarelik alana ulaşmayı planlıyoruz. Başkent’in geleceğini internet ağlarıyla örmeye devam edeceği" dedi. 

ankaraücretsiz internet20 meydanda ücretsiz internetmansur yavaşAnkara Büyükşehir Belediyesi

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