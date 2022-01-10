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Mansur Yavaş: 11 ulaşım projemizi daha Ankara'mıza kazandırıyoruz

"Konforlu ve kesintisiz ulaşımın tüm Ankaralıların hakkı”

10 Ocak 2022 20:57

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu yıl bitirmeyi hedefledikleri ulaşım projelerini içeren bir videoyu, “2022'nin sonuna kadar 11 ulaşım projemizi daha Ankara'mıza kazandırıyoruz. Konforlu ve kesintisiz ulaşımın tüm Ankaralıların hakkı” notuyla sosyal medya hesabında paylaştı.

Mansur Yavaş’ın paylaştığı videoda, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl bitirmeyi hedeflediği 11 ulaşım projesine yer verildi. Yavaş’ın “2022'nin sonuna kadar 11 ulaşım projemizi daha Ankara'mıza kazandırıyoruz. Konforlu ve kesintisiz ulaşımın tüm Ankaralıların hakkı” notunu düştüğü videodaki projeler şöyle:

“Mamak Kayaş Köprülü Kavşağı, Mamak Mavigöl Köprülü Kavşağı, Mamak Samsun Yolu Eşref Akıncı Kışlası, Turan Güneş Bulvarı Oran Köprülü Kavşağı, Turan Güneş Bulvarı TRT Önü Köprülü Kavşağı, Göksüpark Eryaman Alternatif Bağlantı Yolu, Anadolu Bulvarı Alternatif Bulvar, Hikmet Özer Altgeçidi, Turan Güneş Bulvarı Tapu Kadastro Önü, Çevre Yolu Dodurga Bağlantısı, İstasyon Caddesi Alternatif Bulvar.”

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