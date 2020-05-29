Manş Denizi'ni yüzerek geçmek için 3 metrelik havuzda saatlerce antrenman yapıyor

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Aysu Türkoğlu, Manş Denizi’ni geçme yarışmasına babasının çatıya yaptığı üç metrelik havuzda hazırlanıyor. Türkoğlu “Pandemi günlerinde evden çıkamadık ama babamın bulduğu çözüm ile antrenmanları hiç aksatmadım. Manşı yüzerek geçen en genç Türk kadını ünvanını almak için çalışmalarıma devam ediyorum” dedi.

Sözcü'den Yaşar Anter'în haberine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin lisanslı sporcusu olan 19 yaşındaki yüzücü Aysu Türkoğlu'nun antrenmanları için babası kaptan ve tekne yapım ustası Mustafa Türkoğlu ilginç bir çözüm buldu. Bodrumlu sporcu Manş Denizi'ni geçmek için evinin terasındaki 3 metrelik havuzda antrenman yapıyor.

Evin terasına seyyar yüzme havuzu kurdu

Baba Türkoğlu Eskiçeşme Mahallesi'ndeki evlerinin terasına 3 metre uzunluğunda 1,5 metre genişliğinde ve 80 santimetre derinliğinde seyyar havuz kurdu. Türkoğlu ısınma hareketlerinden sonra havuza girerek beline bağladığı kemer ve ipin diğer ucu havuzun kenarına bağlı olarak yüzme çalışmalarını sürdürdü.

İlginç yöntemle günde 3-4 saat antrenman yapan Türkoğlu pandemi sürecini bu şekilde antrenmansız kalmadan atlattı.

3 metrelik suda her gün yüzerek önümüzdeki yıl Manş Denizi'ni geçmek için hazırlıklarını sürdürdüğünü belirten ve aynı zamanda Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu öğrencisi Aysu Türkoğlu, Mart ayında bu yana izole durumda olduğunu belirterek, “Yüzme gibi performans sporlarında düzenli antrenman yapmak çok önemli. Bir gün bile aksatmadan saatlerce yüzmek gerekiyor. Corona virüsü nedeniyle evden çıkamayınca aklımıza bu fikir geldi ve hemen uygulamaya geçtik” dedi.

Karşı akıntı sistemli havuzların uzun süredir kullanıldığını ancak çok maliyetli olduğunu da ifade eden Türkoğlu, “Terasımdaki bu havuz corona virüsü döneminde hem korunmamı, hem de günde üç-dört saat antrenman yapmamı sağladı. Her şey geride kaldıktan sonra bunu büyük bir anı olarak saklayacağım. Branda ve plastik ayaklarla çok yaratıcı bir fikri uygulamaya geçiren babama gerçekten teşekkür borçluyum, onun kaptanlığı, deniz tecrübesi tekne yapım ustalığı bu fikri rahatlıkla üretmesini sağladı” diye konuştu.

Türkoğlu önümüzdeki yıl İngiltere'den Fransa' ya yaklaşık 45 kilometre yüzerek Manş Denizi'ni geçen en genç Türk kadını olmak istediğini belirterek, “Birçok kez uluslararası ve Türkiye'deki yüzme maratonlarına katıldım dereceler aldım. Ancak şimdi hedefi büyüttüm. Amacım Manş denizini geçen en Türk kadını ünvanını elde etmek, bunu başarmak için çalışmalarımı aksatmadan sürdürüyorum” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Ege Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi İzmirli 22 yaşındaki Bengisu Avcı, 3 Ağustos 2018 tarihinde İngiltere’den suya girdikten 11 saat 29 dakika sonra Fransa kıyısındaki Cap Gris Nez’e ulaşarak Türkiye’nin Manşı geçen en genç Türk kadını ünvanını almayı başarmıştı.

Bengisu Avcı aynı zamanda Aysu Türkoğlu’nun da takım arkadaşı olduğu öğrenildi. Bilindiği üzere, 28 Ağustos 1979 yılında da Nesrin Olgun Arslan’da Manş Denizi’ni 15 saat 47 dakika içerisinde yüzerek geçmeyi başarmış ve ondan sonra uzun yıllar bu rekor kırılamamıştı.